После того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал резолюцию Сената Франции и призвал отдать ему Марсель,

Об этом сообщает Lorientlejour.

Национальное собрание Франции проголосовало за рекомендательное признание Нагорного Карабаха, чтобы минимизировать шансы новой эскалации насилия в регионе. Эта резолюция, принятая 188 голосами "за" и тремя голосами "против", советует правительству страны поддержать независимость самопровозглашенной республики, однако не является обязательной к исполнению.

В свою очередь, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция должна оставаться посредником в этом вопросе, сохраняя нейтралитет.

По его словам, об этом не просила даже Армения, чьи граждане проживают на спорной территории. Такое решение "означало бы исключение нас из сопредседательства Минской группы", которая вовлекает Париж, Москву и Вашингтон в поиски решения этого конфликта. Это будет означать отказ от нашей роли посредника", - отметил он.

Также депутат социальной партии Оливье Фор заявил, что заключенное между Арменией и Азербайджаном перемирие может окончиться раньше, чем предполагается.

Напомним, Сенат Франции 25 ноября поддержал резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах, а также высказался за проведение международного расследования военных преступлений в Карабахе и призвал к выводу ВС Азербайджана с занятых территорий.

Как сообщала "Страна", в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе, начиная с 27 сентября 2020 года, погибли 2783 военнослужащих Азербайджана, а более ста пропали без вести.