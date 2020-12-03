Российский министр юстиции Константин Чуйченко анонсировал изменение концепции развития Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В связи с этим исправительные учреждения могут быть вынесены за пределы городов.

Чиновник сказал об этом в эфире телеканала "Россия 24".

"Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения", - сказал министр.

Пилотный проект, который разрабатывает министерство, направлен на то, чтобы оптимизировать исполнение наказаний и "убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, из городов". Для этих целей будут сформированы отдельные площадки.

По мнению Чуйченко, ФСИН должна стать более гуманной и сделать своим приоритетом человека, несмотря на то, что он совершил преступление. Глава ведомства подчеркнул, что сотрудники службы должны сосредоточить усилия на возвращении таких людей к нормальной жизни.

Кроме того, министр обратил внимание на необходимость профилактики и работы с людьми, которые после совершения преступления не оказались в местах лишения свободы, так как нельзя допускать рецидива. С этой целью будут оптимизировать подведомственные министерству службы - ФСИН и ФССП (Федеральную службу судебных приставов).

Между тем в украинских СИЗО появляются ВИП-камеры, за которые заключенные должны платить немалые суммы.

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