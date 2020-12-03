Действующий президент США Дональд Трамп оказывается во все большей изоляции в американских средствах массовой информации. В среду, 2 декабря, он выступил с 46-минутным обращением по выборам, назвав его самым важным во время работы на посту президента. Однако ведущие телеканалы его фактически проигнорировали.

В обращении Трамп вновь доказывал, что демократы сфальсифицировали выборы, а их махинации были системными и масштабными. Но ведущие телеканалы и информагентства не дали срочных новостей о появлении обращения и полностью его не показали.

Видимо, предугадав такой исход, Трамп сразу выложил видео на Facebook и отрывки - в Twitter. Соцсети тут же пометили его выступление как сомнительное с точки зрения фактов.

Так, Twitter вставил под роликами ремарку: "Это заявление о фальсификациях на выборах спорное".

А Facebook написал, что практика голосования по почте в США давно завоевала доверие, а случаи мошенничества очень редки во всех видах голосования.

Напомним, "Страна" сообщала о появлении этого почти часового обращения Трампа.

Мы также приводили ключевые цитаты из видеопослания главы Белого дома.