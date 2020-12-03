Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в стране скоро начнется бесплатная вакцинация от коронавируса. Хотя в марте французские ученые начали разработку своей вакцины, прививать будут купленными в других странах препаратами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вакцинация будет бесплатной для всех", - уточнил Кастекс на пресс-конференции.

Объявляя стратегию правительства по борьбе против COVID-19, премьер сказал, что одна из целей властей - гарантировать достаточное количество доз вакцин для жителей страны.

"Начало кампании по вакцинации - это вопрос ближайших недель", - отметил глава французского правительства.

По его словам, в первую очередь прививки получат пожилые люди в домах престарелых, а также медработники из групп риска.

Кастекс добавил, что власти подписали шесть предварительных контрактов на поставку вакцины разных компаний. Франция в обозримом будущем будет располагать "200 миллионами доз, что позволит привить 100 млн человек, поскольку вакцина предполагает две дозы с интервалом в несколько недель".

Кастекс также отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация во Франции постепенно улучшается, но остается неустойчивой.

Между тем в России масштабную вакцинацию населения планируют начать на следующей неделе.

Также в ближайшие дни начнут прививать и граждан Великобритании.