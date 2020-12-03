Помощник экс-нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский, осужденный за сокрытие преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк, вышел на свободу. Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на адвоката Владимира Сергета.

Как рассказал адвокат Павловского, 24 ноября истек срок содержания под стражей его подзащитного, который не был продлен прокуратурой. В то же время в Офисе генерального прокурора эту информацию не прокомментировали.

Ранее Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу о вероятном заказчике и организаторе преступления - Владиславе Мангере и Алексее Левине (Москаленко).

Павловский оставался под стражей по двум другим обвинениям - создание преступной организации в Херсонской области и угон транспортных средств.

Также на свободе оказался водитель Павловского и свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов. Он заключил сделку со следствием, о чем свидетельствует решение суда.

Напомним, Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой в конце июля 2018 года. Она получила ожоги 40% поверхности тела и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.



