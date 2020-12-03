В четверг полиция рассказала, что за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа сообщила о подозрении некоей известной блогерше, не называя ее имени. "Страна" предположила, что речь идет об Алене Лоран. Вскоре после выхода нашего материала 31-летняя звезда Инстаграма подтвердила эту версию.

В своем Инста-аккаунте Лоран с долей иронии, но зато без многих необходимых знаков препинания описала, как полиция приходила к ней с обыском.

"Пост о том как красиво послать и куда следачку... Итак, я такая страшная в мире криминала, что только 10 человек спецназа могут изъять у меня карты для гадания (которые пора было менять и уже везут новые), травки, свечи (которые тоже доставили уже), литературу (которую я не читаю о магии, потому что знаний хватает своих) и телефоны (вернее то, что нашли, да и собственно изъять детский планшет ещё это верх мусорской чести но новый мы уже купили)", - начала пост блогерша.

Затем она подтвердила слова полиции о том, что ее обвиняют в давлении на следствие "психологически и эзотерически". А обыск правоохранители устроили, чтобы изъять телефон для доказательств.

В конце записи она посоветовала полицейским поучиться гадать.

"На правах рекламы советую отделению полиции записаться на обучение гаданию на картах таро чтоб зря ветер не гонять. А в качестве свидетелей подключить бесов и сущностей , домового для допроса и дачи показаний. Надеюсь, спиритическая доска поможет им в допросах, а на картах старых они смогут погадать кто же убил Кенеди. Ребят, мой номер восстановлен. Доступа к рабочему номеру у них нет. Я на связи, ну и спасибо. Наконец сменили ушатанный замок дверной, а то все руки не доходили", - сообщили подписчикам Лоран.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Лоран (@alyona__loran)

В комментариях к посту пользователь gofman_anzhelika советует остальным почитать угрозы Алены следователю. На что Лоран возразила: "Где экспертиза, что это я?"

То есть судя по всему, вины блогерша не признает.

В октябре Лоран попала в еще одну неприятную историю: у нее похитили маленькую дочь.

"Страна" рассказывала о подробностях похищения девочки.