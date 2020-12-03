Сегодняшний обвал пород на шахте "Терновская" в Кривом Роге, при котором тяжело травмировался горняк, обрастает новыми подробностями.

Как выяснилось, ЧП произошло на шахте, работники которой недавно устроили акцию протеста и требовали улучшения условий работы. А после забастовки администрация предприятия подала на горняков в суд.

Это уже третий несчастный случай на шахте с момента начала суда над шахтерами, сообщила "Стране" машинистка подъема на шахте "Октябрьская" Майя Чабан.

"Сколько еще несчастий должно произойти, чтобы "большое начальство" отреагировали на жуткие условия труда. Или деньги превыше совести? Именно об этом мы и говорили, когда стояли возле комбината, а ребята сидели под землей. Жизнь человека ничего не стоит?" - возмущается сотрудница шахты.

По ее словам, на 15 декабря запланировано очередное заседание суда.

"А теперь мы - шахтеры ждем объяснений адвоката от КЖРК про то, как наши ребята создавали аварийную ситуацию. Да, и эксперта своего пусть не забудут пригласить, того, который знает: когда аварийная ситуация в шахте бывает", - говорит Майя Чабан.

Напомним, сегодня на криворожской шахте в результате обвала породы был травмирован горняк, которого увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Также "Страна" писала о том, что шахтеры в Кривом Роге начали протестовать еще 3 сентября. Они потребовали у руководства повышения зарплат. Уже 8 сентября около 400 горняков шахт "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" объявили о забастовке. Они остались под землей с требованиями увеличить зарплаты и улучшить условия труда. Забастовку прекратили 16 октября.