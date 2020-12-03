В селе Вита-Почтовая, которое входит в Киево-Святошинский район Киевской области, 3 декабря произошло ДТП с участием легковых автомобилей BMW и Opel.

Видеозапись инцидента появилась на YоuTube-канале "Безопасная Киевщина".

На кадрах, снятых камерами уличного видеонаблюдения, видно, как на Т-образном перекрестке собирается совершить поворот влево красный автомобиль. Правда, поворотный сигнал он включил уже совершая маневр. Его действия запутали водителя белой машины, который не ожидал поворота и пытался обойти этого участника движения слева. В итоге машины столкнулись на довольно большой скорости.

Ранее "Страна" писала о другом ДТП в Вите-Почтовой, во время которого женщина беспечно пошла через дорогу и угодила под колеса мотоцикла.

Мы также рассказывали, как гоняет по дорогам депутат Давид Арахамия, который обитает в этом селе на Киевщине.