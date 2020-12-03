Парламент Молдовы в четверг, 3 декабря, принял в первом чтении законопроекты о функционировании языков и об отмене закона о запрете "российской пропаганды". Такое решение поддержали большинством голосов депутатов от Партии социалистов и партии фракции "Шор" - 51 из 101 депутата, передает "Интерфакс-Украина".

Оппозиция и избранный президент Майя Санду выступали против принятия законов. Законопроект о функционировании языков закрепляет за русским статус языка межнационального общения.

В документе говорится, что Молдавия обеспечивает необходимые условия для использования и развития русского языка как межнационального.

Ранее "Страна" писала о том, что Молдова вводит чрезвычайное положение и закрывается на локдаун до середины декабря.

Также мы сообщали, что парламент Молдовы одобрил сокращение президентских полномочий Санду.