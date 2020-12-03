Современный период Украины, при котором власти регулярно проводят консультации с послами "Большой семерки", а также очень активно прислушиваются к их рекомендациям, в сети предложили называть "Семипосольщиной".

Данное определение придумал блогер, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Соответствующий пост он разместил в своем Фейсбуке, стилизовав текст под учебник по истории Украины, написанный в 2150 году.

"Семипосольщина — правление "послов стран G7" в Украине в период 2019-2024. Период смуты, внешнего управления государством. Термин имеет народное происхождение (пословица "Лучше грозный царь, чем семипосольщина"). В общественном сознании того времени образ "семипосольщины" ассоциировался с олигархатом, а так же — с изменой Отечеству и сотрудничеством с иностранными оккупантами. Суверенные институты власти фактической властью не обладали — по примеру времён Монгольского ига мандат на правление в Украине местным элитам выдавался в США. Историки проводят параллели с более ранними периодами семибоярщины и семибанкирщины", - написал Скубченко.

Заканчивает свой пост блогер цитатой, которую президент Украины Владимир Зеленский мог бы произнести 24 августа 2021 года, в день Независимости Украины": "Хоть это не предусмотрено правилами правописания, но я считаю, что слово "Семипосольщина" надо писать с Большой буквы".

Последняя цитата является отсылом к недавней инициативе Зеленского писать слово "Независимость" с заглавной "Н". Данную идею он озвучил 1 декабря Украина – в день 29-й годовщину референдума о независимости.

Отметим, что "Семипосольщина", также является отсылом - к названию "Семибоярщина". Так назывался период в истории России, когда власть в стране захватили семеро знатных бояр.

Напомним, что сегодня, послы G7 потребовали от украинского парламента в срочном порядке вернуть ответственность за недостоверное декларирование.

Ранее лично Зеленский отчитывался перед послами и обещал восстановить декларирование до конца года.