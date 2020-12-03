Парламент Молдовы проголосовал за снятие ограничений на трансляцию российских телеканалов.

В первом чтении были приняты поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, в том числе для снятия запрета на вещание российских телеканалов. Об этом пишет РИА Новости.

"Большинством голосов в первом чтении одобрены поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании", - заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Принятым законопроектом снимаются ограничения на вещание российского ТВ. Также предусматривается снижение количества контента местного производства (в среднем на два часа в сутки) и снижение доли ТВ-контента на румынском языке на 20%.

Напомним, что законопроект о борьбе с иностранной пропагандой в Молдове был принят в 2017 году. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под запрет тогда попали российские телеканалы.

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