Модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5", который во вторник, 1 декабря, успешно прилунился, взял образцы грунта на Луне и взлетел с поверхности планеты.

В случае, если миссия пройдет успешно, Китай станет третьей планетой в мире, которая смогла доставить лунный грунт на Землю.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) в четверг, 3 декабря.

Так, взлет станции с Луны произошел в 17:10 по киевскому времени. До этого посадочный модуль "Чанъэ-5" пробурил грунт Луны и извлек образцы на глубине двух метров и с помощью руки-манипулятора собрал лунный грунт и запаковал его в контейнеры.

В случае успешной доставки геологической породы Луны на Землю Китай станет третьей страной в мире, которой это удалось. Первыми были США и Россия. В рамках миссии после посадки на Луну модуль должен был собрать в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

В то же время орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу с грунтом. Зонд "Чанъэ-5", который состоит из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5". Посадка на Землю планируется 16 декабря в северной части Китая.

Напомним, возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" успешно вышел на орбиту Луны 28 ноября.

Также сообщалось, что зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, но миссию пришлось отложить.