Воюющий с НАБУ заместитель главы Офиса президента Олег Татаров завел страницу в Facebook.

В своем первом сообщении он написал, что появившаяся в СМИ информация о выделенной его тестю Киевсоветом земле не соответствует действительности и призвал правоохранителей провести расследование.

"Информация, которую обнародовали сегодня СМИ, о якобы выделения Киевсоветом какой земле моему тестю является ложью и продолжением политики дискредитации меня антигосударственными силами.

Прошу правоохранительные органы провести расследование и публично сообщить обществу, получали какие-то преференции любые мои родственники или близкие. Все, кто получал от государственных или местных органов власти какие-то не предусмотренные законом льготы или преимущества, должны быть привлечены к ответственности.

Я продолжу свою работу на благо интересов государства, не обращая внимание на заказные материалы моих врагов и врагов государства!" - написал Татаров.

Напомним, после того, как Олег Татаров заявил о необходимости увольнения главы НАБУ Артема Сытника, антикоррупционное ведомство пытается активизировать уголовное дело, в котором фигурирует имя Татарова. "Страна" разбиралась, почему НАБУ завело дело на замглавы ОП Татарова и какие будут последствия.

Также мы сообщали, почему НАБУ выпустило на волю скандального застройщика Микитася, который дал показания против Татарова.