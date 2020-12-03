По состоянию на четверг, 3 декабря, мировые цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно. Цена на Brent поднялась, а на WTI снизилась.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 КСК составляет $48,34 за баррель, что на $0,09 (0,19%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,26 за баррель, что на $0,02 (0,04%) ниже уровня предыдущих торгов.

Давление на котировки в ходе торгов в четверг оказали сообщения о том, что страны ОПЕК+ могут с января увеличить добычу.

Бижан Зангане, министр нефти Ирана, сказал в ходе интервью иранскому журналисту, что существует вероятность того, что ОПЕК+ примет решение о постепенном наращивании нефтедобычи на 0,5 млн б/с.

"Да, это возможно", - ответил министр на вопрос о том , действительно ли в настоящее время более вероятно принятие решения о постепенном увеличении добычи на 500 тыс. б/с.

Саудовская Аравия, согласно данным "Интерфакса", предлагала отложить наращивание добычи на три-шесть месяцев, однако российские нефтяные компании согласились на отсрочку только на три месяца.

"Министры близки к компромиссу, который должен позволить выйти из тупика. Представители ОПЕК+ обсуждают более ограниченное изменение текущей сделки, чем предложенная отсрочка на три месяца", - отмечает соосновательница Energy Aspects Ltd. Амрита Сен, которую цитируют Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg, сделка, скорее всего, позволит сохранить дефицит на рынке в первом квартале, что приведет к значительному сокращению запасов. По мнению экономистов, если бы ОПЕК+ увеличили добычу на 1,9 млн б/с с 1 января, на рынке образовался бы избыток предложения.

Министерство энергетики США в среду, 2 декабря, сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей. Однако запасы бензина и дистиллятов в США выросли.

В то же время, как сообщает MarketWatch, лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер заявил в среду, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные.

Отмечают, что днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу переговоров.

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