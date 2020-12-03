Верховная Рада Украины приняла изменения в постановление "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины", которые позволяют каждому члену парламента выплатить своим помощникам и консультанта в декабре около 100 тыс. грн.

За соответствующее решение в ходе заседания в четверг, 3 декабря, проголосовали 289 народных депутатов.

Так, документ №4449 получил на 63 голоса больше, чем необходимый минимум (226). Исходя из принятого решения третий пункт постановления "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" дополнен абзацем вторым: "Временно в период с 1 по 31 декабря 2020 года установить месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата в размере 50 прожиточных минимумов (109 тыс. 450 грн - Ред), установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2020 года".

В пояснительной записке отмечают, что данное решение не требует дополнительного финансирования, потому что это неиспользованный остаток средств по бюджетной программе 2Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады".

Напомним, Верховная Рада разрешила народным депутатом нанимать помощников без высшего образования. "За" проголосовали 255 нардепов.

Также сообщалось, что членам Национального совета хотят повысить в 3 раза зарплаты и дать им право проверять СМИ во время карантина.