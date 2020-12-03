Офис генерального прокурора заявил, что обвинение этого ведомства в препятствовании привлечению виновных к ответственности, выдвинутое Национальным антикоррупционным бюро Украины, безосновательны. Более того, их расценили как попытку дискредитации генпрокурора Ирины Венедиктовой и давления на нее.

Заявление опубликовано на сайте Офиса.

Напомним, что 2 декабря на официальном сайте НАБУ было размещено сообщение, в котором обвинили Офис генпрокурора якобы в препятствовании привлечению виновных к ответственности по делу Нацгвардии, по которому НАБУ хотело вручить подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

"Считаем необходимым обратить внимание общественности, что все решения, которые приняты Офисом генерального прокурора и, в частности, генеральным прокурором, основываются исключительно на требованиях уголовного процессуального законодательства Украины, международных договоров, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, с учетом практики Европейского суда по правам человека и в пределах установленных законом сроков", - отметили у Венедиктовой.

И добавили, что подобные упреки НАБУ в адрес Офиса генпрокурора "можно расценить исключительно как попытку публичной дискредитации как руководителя правоохранительного органа, так и его работников, и снижения уровня доверия к ним до критически низкого путем манипулирования фактами и безосновательными обвинениями.

Кроме того, добавили в Офисе, "искажение НАБУ реальных фактов может свидетельствовать о попытке скрыть неэффективность осуществленных досудебных расследований и использования СМИ в целях давления на генерального прокурора для принятия тех или иных процессуальных решений", что является нарушением действующего законодательства Украины и гарантий самостоятельности и независимости прокурора в осуществлении его деятельности.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему НАБУ вдруг завело дело на Олега Татарова и о роли Офиса генпрокурора.

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