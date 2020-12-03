Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводит следственные действия не только в служебных помещениях ГК "Укроборонпром", а и в ГК "Укрспецэкспорт" и одной из иностранных структур.



Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг вечером.

"Процессуальные меры осуществляются в рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Госизмена - Ред.) с целью документирования фактов возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы установлено, что противоправная деятельность представителей украинского спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК "Укрспецэкспорт", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов.

"По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственным интересам составляет около $100млн", - добавили в СБУ.

Согласно ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины госизмена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Ранее "Страна" сообщала, что экс-глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев назначен генеральным директором ГК "Укроборонпром", а вместо него на должность и.о главы региона утвержден Сергей Козырь.



Также напомним, что новый генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подтвердил, что государственный концерн прекратит свое существование. Вместо него в 2021 году будут созданы отдельные холдинговые компании. .