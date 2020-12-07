Салат "Оливье" считается классикой новогоднего меню. Существуют сотни вариантов его приготовления - кто-то кладет морковь, кто-то колбасу, кто-то курицу или отварной язык. Есть рецепты с лососем, креветками, свежими огурцами и даже кинзой. При этом каждый год пользователи соцсетей спорят, какой же он единственно правильный вариант.
Собрали три рецепта "Оливье" на разный вкус.
Классический рецепт
Впервые "Оливье" стали готовить в конце 19 века. В журналах того времени публиковали рецепты салата, куда входили рябчик, каперсы, заправка на основе кореньев и мясного бульона. В советское время рецепт стал намного проще - каперсы заменили солеными огурцами, а мясо рябчика - "Докторской" колбасой.
Под классическим рецептом подразумевают и первый оригинальный вариант и второй, более распространенный. Предлагаем именно его, поскольку такой базовой вариант запомнился в детстве.
На 6-8 порций вам понадобится:
- ветчина или докторская колбаса - 350 г
- консервированный горошек - 450 г
- яйца - 4-5 шт
- отварной картофель - 3 шт
- соленые огурцы - 5-6 шт
- отварная морковь - 2 шт
- майонез - 250 г
- укроп, зеленый лук, соль, черный перец
Приготовление
Мелко нарежьте соленые огурцы, отварные овощи, колбасу и яйца. Добавьте горошек (с нарезанных огурцов можно и горошка предварительно слить лишнюю жидкость). Посолите, поперчите, добавьте нарезанную зелень, а в конце - майонез. Смешайте в салатнике.
Классический "Оливье". Фото: gastronom.ru
"Оливье" с лососем
Иногда вместо мясных продуктов в такой салат добавляют красную рыбу (лосось, семга) либо креветки.
На 5 порций "Оливье" с лососем вам понадобится (рецепт Еda.ru):
- лосось слабосоленый - 250 г
- консервированный зеленый горошек - 90 г
- огурцы свежие - 90 г
- огурцы соленые - 90 г
- картофель отварной целиком - 200 г
- морковь отварная - 60 г
- красный лук - 30 г
- укроп, зеленый лук - по 15 г
- майонез - 80 г
- имбирь маринованный (белый) - 10 г
- лимонный сок - 5 мл
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Нарезать отварные и свежие овощи, лосось мелким кубиком. Мелко нарезать зелень. Приготовить соус: смешать майонез, лимонный сок, тонко нарезанный маринованный имбирь. Смешать нарезанные овощи, зелень, горошек. Заправить соусом и перемешать. в салатнике украсить веточкой укропа.
"Оливье" с лососем. Еda.ru
ПП-вариант для худеющих
Оливье очень сытное и калорийное блюдо, но есть и облегченные варианты. В одной порции такого оливье примерно 513 ккал.
На 1 порцию вам понадобится:
- куриная отварная грудка - 100 г
- картофель отварной целиком - 1 шт
- вареное яйцо 1 шт
- морковь отварная - 1/2 шт
- яблоко кисло-сладкое - 1/2 шт
- консервированный зеленый горошек - 50 г
- огурцы соленые - 100 г
- сметана 10% или несладкий йогурт
- соль, перец, петрушка по вкусу
Готовится такой салат также, как и другие варианты: мелко нарезать ингредиенты, посолить, поперчить, смешать со сметаной или йогуртом.
Читайте также три рецепта согревающего глинтвейна - из красного, белого вина и безалкогольный.