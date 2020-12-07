Салат "Оливье" считается классикой новогоднего меню. Существуют сотни вариантов его приготовления - кто-то кладет морковь, кто-то колбасу, кто-то курицу или отварной язык. Есть рецепты с лососем, креветками, свежими огурцами и даже кинзой. При этом каждый год пользователи соцсетей спорят, какой же он единственно правильный вариант.

Собрали три рецепта "Оливье" на разный вкус.

Классический рецепт

Впервые "Оливье" стали готовить в конце 19 века. В журналах того времени публиковали рецепты салата, куда входили рябчик, каперсы, заправка на основе кореньев и мясного бульона. В советское время рецепт стал намного проще - каперсы заменили солеными огурцами, а мясо рябчика - "Докторской" колбасой.

Под классическим рецептом подразумевают и первый оригинальный вариант и второй, более распространенный. Предлагаем именно его, поскольку такой базовой вариант запомнился в детстве.

На 6-8 порций вам понадобится:

ветчина или докторская колбаса - 350 г

консервированный горошек - 450 г

яйца - 4-5 шт

отварной картофель - 3 шт

соленые огурцы - 5-6 шт

отварная морковь - 2 шт

майонез - 250 г

укроп, зеленый лук, соль, черный перец

Приготовление

Мелко нарежьте соленые огурцы, отварные овощи, колбасу и яйца. Добавьте горошек (с нарезанных огурцов можно и горошка предварительно слить лишнюю жидкость). Посолите, поперчите, добавьте нарезанную зелень, а в конце - майонез. Смешайте в салатнике.

Классический "Оливье". Фото: gastronom.ru

"Оливье" с лососем

Иногда вместо мясных продуктов в такой салат добавляют красную рыбу (лосось, семга) либо креветки.

На 5 порций "Оливье" с лососем вам понадобится (рецепт Еda.ru):

лосось слабосоленый - 250 г

консервированный зеленый горошек - 90 г

огурцы свежие - 90 г

огурцы соленые - 90 г

картофель отварной целиком - 200 г

морковь отварная - 60 г

красный лук - 30 г

укроп, зеленый лук - по 15 г

майонез - 80 г

имбирь маринованный (белый) - 10 г

лимонный сок - 5 мл

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Нарезать отварные и свежие овощи, лосось мелким кубиком. Мелко нарезать зелень. Приготовить соус: смешать майонез, лимонный сок, тонко нарезанный маринованный имбирь. Смешать нарезанные овощи, зелень, горошек. Заправить соусом и перемешать. в салатнике украсить веточкой укропа.

"Оливье" с лососем. Еda.ru

ПП-вариант для худеющих

Оливье очень сытное и калорийное блюдо, но есть и облегченные варианты. В одной порции такого оливье примерно 513 ккал.

На 1 порцию вам понадобится:

куриная отварная грудка - 100 г

картофель отварной целиком - 1 шт

вареное яйцо 1 шт

морковь отварная - 1/2 шт

яблоко кисло-сладкое - 1/2 шт

консервированный зеленый горошек - 50 г

огурцы соленые - 100 г

сметана 10% или несладкий йогурт

соль, перец, петрушка по вкусу

Готовится такой салат также, как и другие варианты: мелко нарезать ингредиенты, посолить, поперчить, смешать со сметаной или йогуртом.

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