Двойной стыд испытывает нардеп от "Слуги народа" Евгений Петруняк, попавший на видео в тот момент, когда на заседании Верховной Рады рассматривал фото женщины с обнаженной грудью в своем смартфоне. При этом ему стыдно вовсе не за себя, а за того, кто прислал ему это фото и за журналистов. Об этом оскандалившийся нардеп рассказал "Стране".

"Двойной стыд - ощущение у меня сейчас. Во-первых, мне стыдно за товарища, который прислал мне это фото. Во-вторых, испанский стыд. Мне стыдно за журналиста, который смонтировал этот кадр и выставил как просмотр мной эротического фото. Я ничего не пересматривал, это видно в видео. Если посмотреть видеозапись этого момента, то сразу видно, что я открыл сообщение товарища, увидел фото и сразу свайпнул вправо, выключил. Все, что произошло. Нет никакой сенсации. Для чего делать из этого сенсацию и кому это выгодно, не могу комментировать. Это непорядочно со стороны журналиста”, - заявил Петруняк.

Нардеп Евгений Петруняк. Фото: Facebook/ Yevhen Petrunyak

Напомним, депутат в неловкий момент попал в эфир телеканала "Рада", а видео было обнародовано в YouTube.

На опубликованных кадрах видно, что Евгений Петруняк сначала разговаривал по телефону, потом читал сообщения в мессенджере. Потом на экране появилось фото голой женской груди, которое, впрочем, уже через несколько секунд исчезло с дисплея смартфона. В это время рядом с ним выступал депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка, которого и показывали во время трансляции.

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