Журнал Time присудил звание ребенка года. Скриншот из видео

Американский журнал Time, который каждый год публикует список самых влиятельных людей мира, впервые учредил звание "лидера самого молодого поколения". Его получила 15-летняя Гатанджали Рао, исследовательница в сфере высоких технологий.

Об этом пишет издание Time.

Так, в соревновании за новую номинацию участвовали более пяти тысяч американцев, возрастом от 8 до 16 лет. Первым Ребенком года стала американка Гатанджали Рао, она исследует искусственный интеллект и технология сенсоров углеродных нанотрубок. Свои исследования 15-летняя девушка применяет для решения разных проблем, в частности киберзапугивания и загрязнения воды.

Отмечают, что финалистов номинации издание выбирало в партнерстве с каналом Nickelodeon и в пятерку лучших вошли дети, которые в своем юном возрасте уже сделали много полезного. На пример начали разговоры о рассовой несправедливости и вырастили еду для тех, кто переживает кризис. Но заслуги Гатанджали произвели на комиссию самое большое впечатление.

"Я действительно надеюсь, что работа, которую делают все эти дети, определяет инновации как необходимость, а не как выбор. Я надеюсь, что смогу быть небольшой частью этого", - сказала Ребенок года знаменитой актрисе Анджелине Джоли во время интервью Time.

Ребенок года по версии журнала Time. Скриншот https://twitter.com/TIME

Напомним, человеком года-2019 по версии журнала Time стала Грета Тунберг.  Шведская экоактивистка прославилась своим эмоциональным выступлением в ООН в сентябре прошлого года.

Также мы писали, что на обложке журнала Time появится председателя КНР Си Цзиньпин в медицинский маске.

 

 

 

 

 

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