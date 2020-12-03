Американский журнал Time, который каждый год публикует список самых влиятельных людей мира, впервые учредил звание "лидера самого молодого поколения". Его получила 15-летняя Гатанджали Рао, исследовательница в сфере высоких технологий.

Об этом пишет издание Time.

Так, в соревновании за новую номинацию участвовали более пяти тысяч американцев, возрастом от 8 до 16 лет. Первым Ребенком года стала американка Гатанджали Рао, она исследует искусственный интеллект и технология сенсоров углеродных нанотрубок. Свои исследования 15-летняя девушка применяет для решения разных проблем, в частности киберзапугивания и загрязнения воды.

Отмечают, что финалистов номинации издание выбирало в партнерстве с каналом Nickelodeon и в пятерку лучших вошли дети, которые в своем юном возрасте уже сделали много полезного. На пример начали разговоры о рассовой несправедливости и вырастили еду для тех, кто переживает кризис. Но заслуги Гатанджали произвели на комиссию самое большое впечатление.

"Я действительно надеюсь, что работа, которую делают все эти дети, определяет инновации как необходимость, а не как выбор. Я надеюсь, что смогу быть небольшой частью этого", - сказала Ребенок года знаменитой актрисе Анджелине Джоли во время интервью Time.

Напомним, человеком года-2019 по версии журнала Time стала Грета Тунберг. Шведская экоактивистка прославилась своим эмоциональным выступлением в ООН в сентябре прошлого года.

Также мы писали, что на обложке журнала Time появится председателя КНР Си Цзиньпин в медицинский маске.