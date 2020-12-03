Полиция Киевской области сообщила о подозрении известной блогерше за вмешательство в деятельность работницы правоохранительных органов. Блогерша угрожала следователю Киево-Святошинского отдела полиции расправой с помощью своих магических способностей.

Об этом сообщается в Фейсбук полиции региона.

Все началось с того, что правоохранитель вела досудебное расследование о хулиганстве. Она собрала достаточно доказательств и сообщила о подозрении 32-летнему жителю Киево-Святошинского района по статье об этом правонарушении (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Об этом узнала жена подозреваемого и решила помешать служебной деятельности работницы полиции. В течение двух месяцев блогерша преследовала следователя и, пользуясь своей публичностью в социальных сетях, пыталась запугать работницу органов, чтобы та приняла "положительное" решение в уголовном производстве в отношении ее мужа.

Блогерша угрожала отомстить с помощью своих магических способностей, психологически давила на следователя, отправляла ей на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью, нецензурной бранью в адрес работницы и ее родных.

Сейчас 31-летней женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

В сообщении полиции не указано имя блогерши, однако приведены фотографии из ее дома, которые говорят о занятиях хозяйки оккультизмом. Те же интерьеры можно увидеть в Инстаграм Алены Лоран. К тому же Лоран подходит под описание по возрасту и занятиям - она увлекается магией и гаданиями.

Фото полиции

Фото из Инстаграм Алены Лоран с теми же черепом и свечами

На днях СМИ писали о блогерше в связи с похищением ее 6-летней дочери ради выкупа.

"Страна" рассказывала об организаторах похищения.