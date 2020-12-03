Полиция не назвала имени блогерши, но всё указывает на Алену Лоран. Фото: 24tv.ua

Полиция Киевской области сообщила о подозрении известной блогерше за вмешательство в деятельность работницы правоохранительных органов. Блогерша угрожала следователю Киево-Святошинского отдела полиции расправой с помощью своих магических способностей.

Об этом сообщается в Фейсбук полиции региона.

Все началось с того, что правоохранитель вела досудебное расследование о хулиганстве. Она собрала достаточно доказательств и сообщила о подозрении 32-летнему жителю Киево-Святошинского района по статье об этом правонарушении (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Об этом узнала жена подозреваемого и решила помешать служебной деятельности работницы полиции. В течение двух месяцев блогерша преследовала следователя и, пользуясь своей публичностью в социальных сетях, пыталась запугать работницу органов, чтобы та приняла "положительное" решение в уголовном производстве в отношении ее мужа.

Блогерша угрожала отомстить с помощью своих магических способностей, психологически давила на следователя, отправляла ей на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью, нецензурной бранью в адрес работницы и ее родных.

Сейчас 31-летней женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Скриншот из Фейсбук полиции Киевской области

Угрозы блогершиСообщение с угрозами

В сообщении полиции не указано имя блогерши, однако приведены фотографии из ее дома, которые говорят о занятиях хозяйки оккультизмом. Те же интерьеры можно увидеть в Инстаграм Алены Лоран. К тому же Лоран подходит под описание по возрасту и занятиям - она увлекается магией и гаданиями.

Карты Таро подозреваемойФото аксессуара блогершиВещи блогершиСвечи в доме Лоран

 

Фото полиции

Скриншот страницы в Инстаграм ЛоранФото свечей в доме блорегши из ее Инстаграма

Фото из Инстаграм Алены Лоран с теми же черепом и свечами 

На днях СМИ писали о блогерше в связи с похищением ее 6-летней дочери ради выкупа.

"Страна" рассказывала об организаторах похищения.

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