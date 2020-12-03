На улицах Еревана в четверг, 3 декабря, снова проходят крупные акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.



Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Так, активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, устроили сидячий пикет на перекрёстке улиц Аршакуняц и Агатангехоса, прямо на пешеходной полосе, заблокировав движение транспорта. Полиция после недолгих переговоров смогла освободить проезжую часть, сотрудники правоохранительных органов начали подвергать активистов приводу.



Отмечается, что сил полиции постепенно становится больше. В знак солидарности с протестующими водители стоящих в пробке машин вовсю сигналят. Полиция требует от журналистов не мешать движению. Активисты же постепенно движутся по улицам и перекрывают другие дороги.

"Действия митингующих стихийны, они перекрывают улицы в разных частях города. На несколько минут движение останавливается, после митингующие двигаются вперед и предпринимают аналогичные действия на других улицах", - отмечается в материале.



Ранее "Страна" сообщала, что с 10 ноября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра после принятия им совместно с РФ и Азербайджаном заявления о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче азербайджанцам ряда территорий в регионе.



Также напомним, что парламентской оппозиции пока не удалось добиться проведения заседания парламента, чтобы заявить о недоверии премьеру.