Обвал горной породы произошел на шахте "Терновская" в Кривом Роге. По предварительным данным, из-под завалов достали одного человека. Об этом на своей странице в соцсети сообщает народный депутат Михаил Волынец ("Батькивщина").

"Из шахты "Терновская" (ПАО "Криворожский железорудный комбинат") сообщают об обвале горной породы на горизонте 1383 м. На месте обрушения работают спасатели. По предварительной информации из-под завала достали одного человека, информацию о состоянии здоровья уточняем", - написал Волынец.

По предварительным данным, пострадавший горняк госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает "Первый городской".

Ранее "Страна" писала о том, что в Донецке на шахте Скочинского вспыхнул пожар, спасатели искали горняков под завалами.

Также мы сообщали, что в шахте Мирнограда обвалившейся породой завалило горняка.