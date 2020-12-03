В четверг, 3 декабря, Фонд государственного имущества Украины продал на приватизационном аукционе Довжоцкий спиртзавод. Во время аукциона стартовая цена предприятия выросла более чем вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Так, Довжокское МОД, расположенное в Хмельницкой области, - это двенадцатый объект ГП "Укрспирт". Во время аукциона стартовая цена объекта выросла с 29,3 млн грн до 61 млн грн, а за покупку завода сражались две компании. Новый владелец получит в свое распоряжение главный корпус завода, спиртохранилище, углекислотный цех, склад минеральной воды, помещение цеха денатурации, а также транспортные средства и оборудование.

"Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Должокского МОД будет считаться официально завершенным", - уточняют в сообщении.

Напомним, первым государственным спиртзаводом, который продали на аукционе, стал Немировский. Он был приватизирован за 55,08 млн грн, хотя цена стартовала с 49,57 млн гривен.

Также сообщалось о продаже Хоростковского спиртзавода. Во время торгов покупатель предложил на 1 грн больше, чем конкурент.