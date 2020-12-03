В пятницу, 4 декабря, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков. В западных, северных областях и в Приазовском регионе ожидаются местами порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с. При этом на всей территории страны, кроме востока, ожидается повышения температуры на 2-5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ближайшей ночью опустится до значений от +1 до -3. Теплее всего будет на юге страны, где ночь не будет морозной - 2-4 градуса выше ноля. А вот в Карпатахв ночные часы столбики термометров опустятся до -8-13.

Днем температура воздуха по всей УЦкраине вернется в плюсовые значения - от 0 градусов до +6. Теплее всего будет на Закарпатье - до +8-13 градусов и в Одесской области, где прогреется до +8.

Фото: meteo.gov.ua

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