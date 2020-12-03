В Мариуполе мужчина выпал из окна больницы и разбился насмерть
В Мариуполе мужчина выпал из окна восьмого этажа городской больницы. Пострадавший скончался на месте. Полиция предварительно квалифицировала гибель как самоубийство.
Об этом в четверг, 3 декабря, информирует пресс-служба правоохранителей в Донецкой области.
По данным полицейских, сегодня в полицию поступило сообщение о найденном возле больницы в Центральном районе Мариуполя теле 30-летнего мужчины.
Выпавший из окна мужчина скончался на месте. Фото: 0629.com.ua
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна восьмого этажа", - говорится в сообщении.
Предварительная квалификация происшествия - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
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