В Мариуполе мужчина выпал из окна восьмого этажа городской больницы. Пострадавший скончался на месте. Полиция предварительно квалифицировала гибель как самоубийство.

Об этом в четверг, 3 декабря, информирует пресс-служба правоохранителей в Донецкой области.

По данным полицейских, сегодня в полицию поступило сообщение о найденном возле больницы в Центральном районе Мариуполя теле 30-летнего мужчины.

Выпавший из окна мужчина скончался на месте. Фото: 0629.com.ua

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна восьмого этажа", - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация происшествия - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

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