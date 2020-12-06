Астрологи считают, что год Быка 2021 не принесет стабильности в экономику. До 31 марта курс гривны может быть крайне нестабилен. И хотя дефолт маловероятен, инфляция будет ощутимой. Поэтому украинцам следует морально быть готовыми к дальнейшему подорожанию практически всех товаров, а также коммунальных услуг. Придется гибко реагировать и осознавать все риски от кардинальных перемен. По-старому жить не получится.

Вторая половина 2021 года будет более стабильной с точки зрения финансов, чем первая. Поэтому всем знакам Зодиака нужно запастись терпением, не паниковать раньше времени и верить в свои силы.

Овен (21.03 - 20.04)

В 2021 году вам понадобится затянуть пояс потуже. Берегите финансы весь год, отказывайтесь от импульсивных приобретений и лишних трат. В начале года крупные покупки не принесут ни выгоды, ни удовольствия. Чтобы избежать неприятного осадка от непредвиденных растрат, отложите покупку до осени. Наиболее удачный период для приобретений - конец года. В первую очередь, это будет касаться недвижимости и необходимых товаров для дома.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам желательно не поддаваться на провокации авантюристов, чтобы за призрачными обещаниями и уловками не растратить накопленные сбережения. Старайтесь в первой половине года не обсуждать свое финансовое положение, не спрашивать совета о том, как заработать деньги и точно не доверяйте крупные средства друзьям. Деньги и наследство в 2021 году могут стать камнем преткновения даже с близкими людьми. Поэтому лучше вовсе не касаться денежной темы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В течение года Быка вашему знаку необходимо быть крайне бережливым и тратить деньги только на самое необходимое. Важно не планировать ничего за месяц и после лунного затмения 26 мая. Новые проекты, финансовые инвестиции, кредиты и оформление документов лучше начинать после 25 июня. Однако рисковать крупными деньгами будет опасно весь следующий год. В силу своего знака Близнецы часто и много думают о деньгах. Постарайтесь немного отпустить сомнения и не слишком расточать финансы, чтобы к концу года не обанкротиться.

Рак (22.06 - 22.07)

В июне у именинников месяца - Раков - может наблюдаться достаточно напряженный период, на который немаловажное влияние может оказать кольцевое солнечное затмение 10 июня. Поставьте себе задачу на год Быка - привести в гармонию свои взаимоотношения с деньгами. Вас часто бросает из крайности в крайность - то вы слишком бережливы в финансовом плане, то транжирите направо и налево. Если не остановить эти "качели", вы можете весь год чувствовать себя в раздоре с деньгами.

Лев (23.07 - 23.08)

До ноября 2021 года Львам необходимо забыть о крупных покупках и денежных растратах. Но и в последний месяц осени следующего года необходимо быть начеку. Есть несколько периодов, когда не стоит иметь дело с деньгами, их обменом, пожертвованием или вкладами. Это касается периода с 14 по 24 ноября и 19 ноября - частичного лунного затмения. В целом астрологи называют конец 2021 года благоприятным и достаточно позитивным в финансовом плане для Львов.

Дева (24.08 - 23.09)

В начале 2021 года обращайте внимание на все бизнес-идеи, которые приходят к вам в голову. В этом году финансовые позиции позволят укрепить интересные деловые предложения, которые поступят после 20 февраля. Однако нужно учитывать, что для реализации планов и совершения любых финансовых операций Дев самым удачным временем станет период с 6 по 26 сентября. Хорошо, если до 27 сентября вы успеете все завершить, потому что в это время Меркурий пойдет вспять.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы начнут год неспокойно в финансовом плане. Это неудивительно, все денежные планеты в январе будут особенно напряжены. Поэтому не спешите приобретать технику и новомодные гаджеты в этот период. Конечно, вы можете принимать подарки и планировать покупку, но знайте, что самый подходящий период для денежных трат - это первая половина июля. Летом вы сможете позволить себе любые крупные приобретения при этом особых финансовых трудностей вы даже не заметите.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В 2021 году Скорпионам нужно быть особенно осторожными с финансовыми решениями в период с 27 сентября до 18 октября, когда Меркурий пятится. Это касается всех денег и предложений о смене работы, переезде или якобы удачных капиталовложениях, которые могут неожиданно свалиться на вас в этот момент. От всех "волшебных возможностей" смело отказывайтесь. Сорвать большой куш вряд ли получится, а вот накликать вероятность масштабных проверок со стороны налоговой службы вы вполне сможете.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Старайтесь никого из близких не посвящать в свои планы. Будьте предельно осторожными в период после 30 мая, когда Меркурий начнет свое попятное движение. На начало июня лучше держать финансовые накопления в банке и опасаться воров и мошенников, когда будете планировать отпуск. Постарайтесь проследить, как затмение 19 ноября повлияет на финансовый рынок и реализуйте запланированные на этот период финансовые операции.

Козерог (22.12 - 20.01)

В новогодней суете Козероги рискуют неожиданно растратить большую часть своих накоплений, поэтому для них начало года может оказаться наиболее сложным. Однако есть вероятность, что после 8 марта финансовое напряжение постепенно спадет. И вы не только нарастите, но и приумножите свой прежний капитал до конца года. Звезды восхищены вашим осознанным подходом к деньгам. Эта особенность поможет вам добиться в жизни высокого положения.

Водолей (21.01 - 20.02)

2021 год - не самое подходящее время для финансовых вложений. Не тратьте сбережения на безделушки, не выступайте поручителем, не давайте деньги в долг и не оформляйте кредиты. Наиболее "рыбный" месяц для Водолеев будет в августе, с 19 числа вы можете позволить себе ряд удачных сделок, крупных покупок и устройство на новую работу. В конце августа можете смело записываться на курсы, которые позволят вам повысить свой профессиональный уровень и претендовать на более высокую зарплату уже осенью-зимой.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Хорошо, если до следующего декабря вы сумеете завершить крупные финансовые проекты, а также погасить задолженность или кредит. 4 декабря произойдет солнечное затмение, которое может негативно повлиять на вашу финансовую ситуацию. А 19 декабря ситуацию может ухудшить ретроградная Венера, которая отвечает за деньги и имущество. Постарайтесь все важные операции с недвижимостью проводить в третьей декаде, но только при условии, что вы вышли на сделку ранее.