Правоохранительный комитет Рады одобрил компромиссный законопроект по возвращению ответственности за недостоверное декларирование доходов топ-чиновников.

По итогу в прописали ограничение свободы - это более мягкая форма наказания, чем лишение свободы. При этом итогового текста законопроекта еще нет.

Об этом "Стране" сообщил член комитета нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Финального текста ещё не существует в природе, он сейчас клеится путем слияния президентского и парламентского законопроектов с учётом решения комитета", - сказал Бужанский.

По решению комитета в "объединённом" проекте будет предусмотрена высшая мера наказания за недостоверную информацию в декларациях в виде ограничения свободы.

Если декларант укажет сведения, которые отличаются от реальных более чем на 4 тысячи прожиточных минимумов (9 млн гривен), наступает ответственность в виде штрафа, общественных работ или ограничения свободы.

Речь идёт не о лишении свободы (тюремном сроке), а нахождении виновного в уголовно-исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции от общества, но в условиях осуществления за ним надзора и с обязательным привлечением к труду.

Конкретные сроки ограничения свободы ещё не определены.

Интересно, что во время заседания комитета один из его членов сообщил коллегам, что пока действовало наказание в рамках 366-1 статьи УК, по ней получили приговоры всего 6 лиц.

Напомним, в Раду были внесены два законопроекта о возвращении уголовной ответственности за недостоверное декларирование - от президента Зеленского и от депутатов.

Принципиальное отличие их было в том, что в президентском проекте было предусмотрено наказание в виде лишения свободы (начиная с 4 млн гривен), а в депутатском нет (только штраф и исправительные работы).

Последний момент не понравился Западу.

Сегодня прошла встреча послов "большой семерки" со спикером Разумковым и представителями фракций, на которой послы заявили о необходимости срочно восстановить ответственность за недостоверное декларирование с учетом позиции президента.

По итогу, как видим, комитет поддержал компромиссный вариант законопроекта.

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов. Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и об отдельных полномочиях НАПК.