В четверг, 3 декабря, прокурор в дебатах попросил 9 лет лишения свободы для обвиняемого в нападении на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого в марте 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на странице в Facebook.

Сегодня в Шевченковском районном суде города Киева состоялись судебные прения в производстве по обвинению гражданина Армении в совершении разбойного нападения.

"Прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества", - отмечается в сообщении.

К тому же обвиняемый в ходе дебатов признал свою вину частично.

"Выслушав обе стороны, суд продлил срок содержания обвиняемого и назначил на 20 января 2021 года выступление обвиняемого с последним словом", - добавили в пресс-центре.

Отмечается, что материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.



Напомним, что утром в четверг, 14 марта 2019 года, на улице Баговутовской в Киеве прохожие нашли труп мужчины. Оказалось, что погибший - сотрудник Администрации президента по направлению работы со СМИ.



Также сообщалось, что в октябре 2019 стало известно, что дополнительная токсикологическая экспертиза выявила медицинский препарат клозапин в организме сотрудника Администрации президента времен президентства Петра Порошенко Александра Бухтатого.



Прокуратура объяснила, что следствие имеет достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух лиц. Материалы относительно неустановленного злоумышленника были выделены в отдельное производство.