В ВОЗ анонсировали возможное введение электронных сертификатов вакцинации от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения на сегодня рассматривает вопрос внедрения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса.
Об этом со ссылкой на медицинского эксперта ВОЗ пишет Reuters.
Кроме того, в организации не рекомендуют странам выдавать "паспорта иммунитета" тем, кто выздоровел от Covid-19.
"Мы очень внимательно изучаем использование технологий в ответных мерах на Covid-19, в том числе то, как мы можем работать с государствами-членами над сертификатом электронной вакцинации", - заявили в ВОЗ.
Напомним, ранее в ВОЗ уже заявляли, что использование "иммунных паспортов" может только увеличить риски дальнейшего распространения коронавируса.
Также мы подробно писали о том, что такое "паспорта иммунитета" и как они поменяют человечество.