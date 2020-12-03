Всемирная организация здравоохранения на сегодня рассматривает вопрос внедрения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса.

Об этом со ссылкой на медицинского эксперта ВОЗ пишет Reuters.

Кроме того, в организации не рекомендуют странам выдавать "паспорта иммунитета" тем, кто выздоровел от Covid-19.

"Мы очень внимательно изучаем использование технологий в ответных мерах на Covid-19, в том числе то, как мы можем работать с государствами-членами над сертификатом электронной вакцинации", - заявили в ВОЗ.

Напомним, ранее в ВОЗ уже заявляли, что использование "иммунных паспортов" может только увеличить риски дальнейшего распространения коронавируса.

Также мы подробно писали о том, что такое "паспорта иммунитета" и как они поменяют человечество.