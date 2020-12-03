В Европейском парламенте представили отчет "Жизнь, Работа, Covid-19", согласно которому после начала пандемии коронавируса больше трети европейцев работает дистанционно. Европарламент предлагает законодательно закрепить за ними право не отвечать на звонки работодателя в нерабочее время.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Так, согласно данным отчета, удаленная работа ухудшила психологическое здоровье европейцев. Причина в том, что выполняя свои обязанности из дома, у них нет возможности "оставить работу на работе", из-за чего люди все время пребывают в напряжении. По данным опроса это повлияло и на качество выполняемой работы, многие сотрудники не чувствуют, что заняты полезным делом и жалуются на ощущение изоляции.

Для того, чтобы облегчить жизнь удаленным работником, Европарламент предложил законом закрепить право работников не выходить на связь в свое свободное время. Соответствующую резолюцию приняли во вторник, 1 декабря. "За" проголосовал 31 человек, 18 воздержались, а 6 выступили "против".

Отмечают, что резолюция сама по себе не имеет юридической силы, ее должны рассмотреть на сессии Европейского парламента в январе следующего года. Если она получит поддержку Европарламента, то ее передадут Еврокомиссии.

Речь в резолюции идет о том, что ожидания работодателя, что сотрудник будет доступен круглые сутки может негативно влиять на здоровье людей, их удовлетворенность жизнью и баланс между работой и свободным временем.

Ранее мы писали, фермеры обратились в Европарламент с требованием запретить вегетарианский бургер. Три года назад уже запретил использовать словосочетание "соевое молоко" и "веганский сыр".

Также сообщалось, что Европарламент проголосовал за единый формат зарядки для мобильных телефонов.