Послы стран "Большой семерки" (G7) призывают украинские власти в срочном порядке вернуть ответственность за недостоверное декларирование или отказ от декларирования доходов и имущества чиновниками.

Соответствующий пост в Twitter был опубликован от имени дипломатов по итогам встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и представителями фракций.

"Послы стран G7 сегодня провели встречу с председателем Верховной Рады Разумковым и руководителями фракций, призывая к тесному сотрудничеству с Офисом Президента, для срочного восстановления с прочной правовой основой антикоррупционных положений, которые недавно были провозглашены неконституционными", - говорится в сообщении.

Также дипломаты заявили о важности "сохранения независимости" Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Важно, чтобы наказания за ложные и неподанные имущественные декларации эффективно сдерживали коррупцию, но не ослаблялись, а независимость и эффективность НАБУ была защищена законодательными изменениями до 16 декабря", - добавили дипломаты.

То есть, надо полагать, что дипломаты требуют от депутатов, чтоб все законы и по декларированию, и по НАБУ (законопроект Кабмина, который определяет, что нынешний глава НАБУ Сытник остается на своем посту) были приняты до 16 декабря.

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов. Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и об отдельных полномочиях НАПК.

Сегодня Рада должна была рассмотреть депутатский законопроект о возвращении этой нормы закона.

Документ появился в качестве альтернативы проекту президента на ту же тему, и отличается от него отсутствием такой меры наказания, как лишения свободы. Видимо поэтому западные послы и настаивают на том, чтоб положение президентского законопроекта были учтены (то есть, чтоб тюремное заключение было предусмотрено).

16 сентября КС также признал несоответствующими Конституции нормы закона, которые, в частности, касаются закрепления полномочий президента образовывать НАБУ, а также назначать на должность и увольнять директора НАБУ.

В свою очередь Зеленский пообещал послам "Большой семерки", что действующий руководитель ведомства Артем Сытник останется на своей должности.