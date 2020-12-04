В середине месяца, 14 декабря (понедельник), украинцев ожидается магическое затмение Солнца. Оно будет полным, как на фото ниже. Максимальная фаза ожидается в 18:13 по киевскому времени. Она будет продолжаться 2 минуты и 10 секунд.

Украинцы, как и другие жители европейского континента, не смогут наблюдать за этой астрономической ситуацией. Его увидят на юге Южной Америки, в Тихом океане и Индийском океанах, а также в Антарктиде.

14 декабря Луна будет в Стрельце, ожидается Новолуние (на фото). С одной стороны, этот период очень хороший для начинай, смены имиджа, старта деятельности, подготовки планов и целей. С другой стороны, параллельно проходящее затмение отразится на жителях Земли негативно. Могут рушиться планы, все валиться из рук вон. Как же балансировать?

Астрологи советуют в день затмения быть острожными, не ввязывать в сомнительные дела, соблюдать правила дорожного движения, не одалживать деньги.

На следующий день после полного таинственного затмения ожидается метеоритный дождь - поток Геминиды. Пик активности придется на ночь 15 декабря (вторник). Звездопад будет очень ярким - метеоров в час достигает 150.

Жители больших городов без специальной техники его не увидят. Зато все граждане получат уникальную возможность - отправить в Космос желание. Обратим внимание: шансы на его воплощение даже выше, чем в новогоднюю ночь, 31 декабря!

Следующий звездный дождь - поток Урсиды - ночью 23 декабря (среда).

А 19 декабря (суббота) ожидается сильнейшая магнитная буря. В нашем отдельном материале - кто в зоне риска и как пережить геомагнитные волнения.

До конца этого года остается достаточно времени, чтобы завершить все дела в 2020-м и качественно подготовиться к 2021 году. Специально для читателей "Страны" мы рассказываем, как все успеть - в помощь будут советы астрологов и лунный календарь на декабрь.