В четверг, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия, чью кандидатуру еще 18 ноября утвердил Кабмин.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, указ №535/2020 о назначении Гамалия Зеленский подписал 3 декабря. А во время встречи в Офисе президента президент вручил губернатору Хмельницкой области служебное удостоверение и пожелал показать высокий результат на новой должности.

Отметим, что Сергею Гамалию 41 год. В 2001 году он окончил Черновицкий национальный университет по специальности правоведение, а в 2003-м - Подольскую государственную аграрно-техническую академию по специальности экономист-бухгалтер.

С 2005 по 2007 год Сергей Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (г. Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью. Он является собственником ООО "Делиция", которое занимается ресторанной деятельностью и предоставлением услуг мобильного питания.

Напомним, предшественника Гамалия главу Хмельницкой ОГА Габинета Зеленский уволил через год после его назначения.

Также мы писали о том, что вчера Кабмин согласовал увольнение Гусева с поста губернатора Херсонской области. А после этого Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома".