В четверг, 3 ноября, Верховная рада Украины приняла закон, который восстанавливает положение о пятилетнем сроке пребывания в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. "За" проголосовали 289 депутатов Рады.

Об этом сообщается в ходе очередного заседания.

Так, данный документ уточнил положение части четвертой статьи 39 закона "О прокуратуре". Ранее действие этой нормы была приостановлено.

Законопроект №4227 восстанавливает положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.



Отмечается, что соответствующие изменения внесены в абзац 4 п. 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Принятие данного законопроекта позволит избирать нового руководителя САП в соответствии с общими положениями и на срок, предусмотренный законом "О прокуратуре".



Напомним, что на саммите Украина-ЕС президент Украины Владимир Зеленский дал Боррелю обещание по главе САП. Так, в начале октября он пообещал, что новый глава будет избран в ближайшие месяцы.



Ранее "Страна" сообщала, почему глава САП Холодницкий досрочно ушел в отставку и кто его может заменить. Так, должен быть объявлен новый конкурс, к которому уже приковано большое внимание Запада.

Сейчас обязанности главы исполняет САП Максим Грищук, который в 2015 году вместе с Холодницким претендовал на должность главы ведомства.