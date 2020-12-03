В Швейцарии в лаборатории ветеринарной медицины факультета Цюрихского университета впервые обнаружили Covid-19 у домашней кошки.

Об этом сообщает Рolizeiticker.

"Нет никаких доказательств того, что кошки и собаки представляют риск заражения людей. Скорее всего, они не играют роли в распространении вируса. В пандемии Covid-19 передача от человека человеку имеет решающее значение", - сказано в сообщении.

Отметим, что ранее заражение коронавирусом подтвердили у двух кошек из Нью-Йорка. При этом в одном из случаев хозяева животного Covid-19 не болели.

Напомним, "Страна" разбиралась, какие симптомы коронавируса проявляются у кошек и собак. Чаще всего вирус проникает в кишечник, вызывая диарею, после чего животное обычно выздоравливает.