Парламент Молдовы одобрил законопроект о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента. Ранее избранная президентом страны Майя Санду заявила, что эта инициатива является попыткой действующего главы республики Игоря Додона узурпировать власть.

Соответствующее решение было принято парламентариями в четверг, 3 декабря.

"Большинство депутатов в первом чтении одобрили передачу Службы информации и безопасности под управление парламента, за утверждение этой инициативы во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат", - заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Отмечается, что решение депутатов вызвало негодование представителей оппозиции, которые до принятия законопроекта блокировали трибуну.





Напомним, в Молдове 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Экс-премьер Санду набрала 57,75% голосов, Додона поддержали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

Ранее "Страна" детально анализировала, что означает победа Санду на выборах президента Молдовы и какие последствия ждут Украину.