Нетрезвый начальник государственного пожарно-спасательного поста ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, находясь за рулем авто, совершил смертельное ДТП. Инцидент произошел в среду, 2 декабря. Жертвой ДТП стал 54-летний пешеход. Следователи ГБР расследуют обстоятельства происшествия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По предварительной информации, 2 декабря 2020 года чиновник ГСЧС около 17:00 совершил дорожно-транспортное происшествие в пгт Белогорье Хмельницкой области. Так, находясь за рулем собственного автомобиля "Fiat", он не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенной участка дороги",- сообщила пресс-служба ГБР.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 2,18 промилле.

Чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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