Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, который объявил о своей победе на выборах, хочет вернуть США в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом он рассказал во время интервью New York Times в среду, 2 декабря.

Так, по словам демократа, будущая администрация хочет принимать участие в переговорах и работать над дополнительными соглашениями, а также продолжить сотрудничество с партнерами и союзниками.

"В идеале команде Байдена хотелось бы, чтобы в переговорах участвовали не только стороны, подписавшие ядерное соглашение (Иран, США, Россия, Китай, Британия, Франция, Германия и Евросоюз), но и арабские соседи Ирана, в частности Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в статье.

В то же время он считает "лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе" соглашение, которое будет контролировать ядерные разработки в Тегеране. При отсутствии такого соглашения, по мнению Байдена, появятся опасения на счет стремления к разработке ядерного оружия Турцией, Саудовской Аравией и Египтом.

"Проведя консультации с союзниками и партнерами, мы приступим к переговорам и выработке последующих соглашений, ужесточающих и продлевающих ядерные ограничения для Ирана, а также решающих вопросы, связанные с его ядерной программой", - цитируют слова демократа в статье.

Ранее мы писали, что в Иране убийство физика-ядерщика назвали актом "государственного терроризма". Он был одним из разработчиков ядерной программы страны.

Также сообщалось что США, в обход ООН, возобновили санкции против Ирана. Данные санкции ранее вводились резолюциями Совбеза ООН и поставлены на паузу после подписания ядерной сделки с Исламской Республикой (СВПД) в 2015 году. Но в Иране возобновление санкций назвали пропагандой перед выборами.