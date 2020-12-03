Комендантский час и ограничения, введенные осенью в Турции, не будут распространяться на иностранных туристов.

Об этом со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя сообщает РИА "Новости" в четверг, 3 декабря.

"Ограничительные меры, принятые Турцией в связи с пандемией, туристов не касаются, поэтому комендантский час тоже к ним не относится", - сказал Эрсой. Также он добавил, что в стране не будут еще больше ужесточать карантин, поскольку правительство постепенно берет ситуацию под контроль.

Кроме того министр рассказал, когда в Турции начнется массовая вакцинация от Covid-19.

"Первый этап подготовки к вакцинированию мы закончили, в Турцию доставят 50 миллионов доз вакцины, и государство на бесплатной основе в быстром режиме начнет вакцинацию - буквально в течение 7-10 дней. Мы надеемся, что после этого число заболеваний Covid-19 быстро пойдет на спад, и в течение месяца проблема пандемии будет решена", -сказал он.

Напомним, в середине ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране вводят частичный комендантский час на выходные, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Позже эти ограничения ввели и в будние дни. В частности, в Турции ограничено посещение многолюдных мест на улицах, а комендантский час действует с 21:00 до 05:00 в рабочие дни, а также на все выходные - с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.

Также мы писали, что Эрдоган пообещал, что турецкая вакцина от инфекции Covid-19 будет доступна всему миру.