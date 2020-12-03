Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №3644-д, отменяющий норму об обязательном высшем образовании для работников на должности помощника народного депутата.

За соответствующее решение в ходе заседания в четверг, 3 декабря, проголосовали 255 народных депутатов.

Законопроектом не предусмотрено, что помощники нардепов, которые работают на общественных началах, должны иметь диплом о высшем образовании.

При этом помощником-консультантом по срочному трудовому договору может работать лицо, имеющее высшее образование степени младшего бакалавра или бакалавра. Согласно документу, помощником-консультантом нардепа может быть только гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком.

Инициатива предусматривает, что исключительно за счет и в пределах общего фонда, установленного нардепу на соответствующий год для оплаты труда его помощников-консультантов, народный избранник распределяет средства для выплаты своим помощникам:

заработной платы;

материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов,

зарплаты за время отпуска;

материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска;

денежной компенсации, предусмотренной статьей 24 ЗУ "Об отпусках", за все неиспользованные помощником-консультантом дни ежегодного основного отпуска и дополнительного отпуска.

Данные выплаты осуществляются Аппаратом Верховной Рады по представлениям народных депутатов.

Напомним, в сентябре парламент принял в целом законопроект, запрещающий депутатам всех уровней назначать близких лиц своими помощниками. Данная инициатива призвана снизить коррупционные риски.

А вот в июле Рада провалила голосование за инициативу, которая позволила бы народным депутатам назначать своими помощниками людей без соответствующего образования.