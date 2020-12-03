В четверг, 3 декабря, в ООН заявили, что пандемия вируса Covid-19 стала самым глобальным кризисом в области здравоохранения за все 75 лет существования организации, усугубив неравенство внутри развивающихся и развитых стран.



Об этом сообщает пресс-служба ООН на своем сайте.

"Пандемия Covid-19 стала не только самым глобальным кризисом в области здравоохранения за все 75 лет с момента создания ООН. Она также превратилась в гуманитарный социально-экономический кризис, охватив сферы безопасности и прав человека", – пишут в пресс-центре.

В Генассамблеи отметили, что пандемия выявила уязвимые места и усугубила неравенство внутри развивающихся и развитых стран и между ними, особенно сильно ударив по беднейшим и наиболее уязвимым слоям населения. А жизнь с воздействием и последствиями коронавируса и управление ими - это "новая глобальная реальность, от которой никто не может избежать".



На сегодняшний день общее число случаев Covid-19 достигло 62 миллиона. Выздоровели 39,8 миллионов пациентов, скончалось почти полтора миллиона человек.



Также напомним, что в ООН назвали неизбежным дефолт из-за коронавируса в бедных странах. В Генассамблеи считают, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отстрочить их погашение.