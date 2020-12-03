Нардеп от "Слуги народа" Евгений Петруняк во время заседания Верховной Рады открыл фото женщины с голой грудью в своем смартфоне.

В момент, когда это происходило, депутат попал в эфир телеканала "Рада", видео обнародовано в YouTube.

Так, Евгений Петруняк сначала разговаривал по телефону, потом читал сообщения в мессенджере. Потом на экране появилось фото голой женской груди, которое, впрочем, уже через несколько секунд исчезло с дисплея смартфона.

В это время рядом с ним выступал депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка, которого и показывали во время трансляции.

Отметим, что до избрания нардепом Петруняк более 20 лет работал в сфере адвокатуры и входит в Совет адвокатов Львовской области.

Напомним, "Страна" писала о том, как депутат Херсонского горсовета на сессии рассматривал фото полуобнаженной блондинки.

Также мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" попался на непристойной переписке.