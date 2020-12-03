Сотрудники СБУ нагрянули с обыском в помещения Государственного концерна "Укроборонпром" и компании "Укрспецэкспорт", которая является участником Концерна. Следственные действия связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов. Об этом сообщается на странице "Укроборонпрома" в Facebook.

"Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киев. "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 3 декабря, Зеленский назначил экс-главу Херсонской ОГА Гусева гендиректором "Укроборонпрома".

Также мы сообщали, что новый генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подтвердил, что государственный концерн прекратит свое существование. Вместо него в 2021 году будут созданы отдельные холдинговые компании.