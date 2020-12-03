На "Громадськом ТВ" 3 декабря вышел фильм-расследование "Наследник" ("Спадкоємець"). Он рассказывает об убийстве донецкого бизнесмена Евгения Щербаня в 1996 году. Точнее - что произошло после него.

В фильме старший сын Щербаня - тоже Евгений - рассказал, что после гибели отца его активы поделили между собой бизнес-партнеры, не учтя интересов наследников.

В присвоении бизнес-империи - компаний "Гефест", DCC и ИСД - он обвинил олигарха Рината Ахметова и его бывшего партнера Сергея Таруту.

Рассказываем, о чем фильм и напоминаем детали убийства Евгения Щербаня.

О чем фильм-расследование

Евгений Евгеньевич Щербань - старший сын убитого бизнесмена. Он долгое время жил и учился в США, но к моменту убийства отца вернулся в Украину.

Он рассказал авторам фильма, что ведет собственное расследование с 2013 года - пытаясь выяснить, кто растащил бизнес-империю его отца.

По его словам, Ринат Ахметов, который был партнером отца, и Сергей Тарута, который тогда был менеджером, присвоили бизнес Евгения Щербаня, не поделившись с наследниками.

Заставка фильма (в центре Щербань-младший, слева от него отец)

Как рассказал Евгений Щербань-младший, на момент убийства состояние его отца оценивали примерно в 500 млн долларов, что для Украины того времени было огромной суммой. Компании Щербаня занимались производством и продажей металла, поставками газа, нефтепродуктов, строительством и финансовыми операциями.

На архивных видеокадрах из 90-х есть молодые Иосиф Кобзон, Николай Азаров, Александра Кужель, Сергей Тарута и Ринат Ахметов.

В частности видео с 50-летия Щербаня, на которое он арендовал оперный театр в Донецке. Его пришли поздравлять депутаты Николай Азаров, Александра Кужель, Михаил Чечетов, которые тогда входили в его фракцию в Верховной Раде "Социально-рыночный выбор".

Азаров (крайний слева), Александра Кужель (третья слева), Щербань (с бабочкой в центре), Михаил Чечетов (крайний справа)

Также в фильме есть кадры, где молодой Ринат Ахметов и Евгений Щербань присутствуют на каком-то совместном застолье с танцами.

Ахметов (справа) и Щербань (в центре)

Ахметов во время танцев (в центре)

Бывший партнер Щербаня-старшего Юрий Дедух в фильме рассказал, что Ринат Ахметов стал бизнес-партнером Щербаня после обстрела ресторана, где любил бывать бизнесмен. Тот знал, что Ахметов и Ахать Брагин (бизнесмен и криминальный авторитет из Донецка, под которым "ходил" Ахметов) имели собственную силовую структуру и могли его защитить.

При этом Дедух, сказал, что это была не "крыша", а партнерство, поскольку, кроме функций защиты бизнеса, Ахметову выделили часть дела, и он занимался поставками ликеро-водочной продукции в Россию.

После смерти Щербаня Ахметову достались компании "Гефест" (заправочные станции), компания сотовой связи DCC, которая переросла в Life, и вексель Харцызского трубного завода.

Перед этим, по словам сына Щербаня, после его смерти Ахметов пришел к наследникам с документами и спросил, признают ли они долг. Речь о деньгах, которые будущий олигарх вложил в производство металлопродукции. Это была общая программа его и Щербаня-старшего. Якобы Щербань распоряжался выводить деньги, но неизвестно куда. В итоге, чтобы урегулировать вопрос, Ахметову отдали "Гефест" и DCC.

Часть еще одной компании - "Индустриальный союз Донбасса" - досталась Сергею Таруте. По словам сына Щербаня, он получил долю, которая должна была принадлежать сыновьям убитого.

Евгений-младший также объяснил, как вел бизнес ИСД.

Он получал газ от компании "Единые энергетические системы Украины", которой руководила Юлия Тимошенко, - и продавал его металлургическим предприятиям. В свою очередь ЕЭСУ получала газ от российского "Газпрома", с которым ИСД рассчитывался трубами. Заготовки для них делали на "Азовстали" и доводили на Харцызском трубном заводе.

"Долги госпредприятий за газ, которые росли и насчитывалась пеня, ИСД оформлял в виде векселей и часть продавал бизнесменам. Деньги от продажи металла и накопленные долги позволили ИСД приватизировать многие предприятия Донбасса, в том числе "Азовсталь" и Харцызский трубный завод" - рассказал Щербань-младший.

По его словам, Тарута, отвечая на упреки наследников, говорил, что на момент убийства компания ИСД не представляла ценности, поскольку была неприбыльной. А такой, как ее знают, она стала только после 2002 года.

Но по данным сына Щербаня, это было не так. Группа на момент передачи ее Таруте имела более миллиарда долларов оборота.

Например, только с продажи металла в сентябре 1996 года компания заработала четыре миллина долларов. Из этой суммы, по данным Щербаня-младшего, Сергею Таруте причиталось 2%, остальное делилось между Щербанем и партнером.

Отвечая на вопрос, кем был Сергей Тарута, сын Щербаня говорил, что отец его заметил, когда тот работал на "Азовстали". Менеджеру предложили работу в корпорации, он занимался продажами металла за границей.

Щербань-младший заявил, что сам Тарута либо же тот, кто поставил ему задачу, был заинтересован в присвоении денег и части компании ИСД. И добавил, что якобы в одном из разговоров Тарута ему сказал: "Ринат был главным".

Также Евгений Щербань-младший рассказал, что рассудить их спор с Ринатом Ахметовым должен был Иосиф Кобзон. Мол, вариант, чтобы их рассудил авторитетный человек, которому они доверяют, предложил сам Ахметов. В итоге в качестве третейского судьи выбрали Иосифа Кобзона.

"Наша претензия была - миллиард долларов. Когда Иосиф Давыдович увидел этот документ и цифру, он сказал: "Да, это серьезный разговор". Через некоторое время в разговоре он сказал: "Да, нужно заниматься, но я ругаться с Ахметовым не буду". Вся эта ситуация зашла в такую фазу и мне показалось, что нас водят за нос", - рассказал Евгений Щербань.

Он добавил, что на завершающей стадии его брат Руслан отошел от этой истории и они по этому поводу теперь не общаются.

"Сенсации нет". Реакция младшего сына

При этом у другого сына Щербаня, Руслана, претензий к Ахметову нет.

В 2013 году, во время интервью "Forbes", которое он давал вместе со старшим братом Евгением, он так прокомментировал отношения с олигархом: "Конечно, мы общаемся, дружим, и на сегодняшний день не имеем никаких претензий друг к другу – все вопросы давно закрыли".

После того, как был обнародован трейлер фильма-расследования, за неделю до его выхода, Руслан Щербань опубликовал открытое письмо к "Громадському". В нем он назвал расследование домыслами, изложенными его братом. Руслан Щербань заявил, что брат торгует семейным архивом, придумывая историю, чтобы продать память об отце подороже.

"Несколько дней назад я, как и многие украинцы (но, наверное, с гораздо большим удивлением), посмотрел трейлер вашего фильма "Наследник" - о жизни и смерти моего отца Евгения Щербаня. Вернее, о домыслах о жизни и смерти самого близкого мне человека, изложенных моим братом. Главным и единственным "источником" в вашем фильме, который вы, по непонятным мне причинам, называете "расследованием" - написал Руслан Щербань.

Он отметил, что 3 ноября 1996 года на его глазах застрелили отца и мачеху (ему тогда было 19 лет). Брат в день убийства находился в реабилитационном центре в Одессе, поскольку избавлялся от наркозависимости.

"Зависимости и пагубные пристрастия моего брата - это второе страшное потрясение, с которым мне пришлось столкнуться. Вы говорите о "бизнесе" с человеком, который всегда интересовался только "красивой жизнью", всегда шел на поводу у своих слабостей и который ни единого дня не имел хоть какого-то отношения к бизнесу отца. В качестве фактов в своем фильме вы собираетесь представить слова человека, который после смерти нашего отца был на моем содержании, и в тот момент, когда этого содержания лишился, стал "торговать" семейным архивом, придумывая историю, чтобы продать "память об отце" подороже" - добавил Руслан Щербань и призвал не искать сенсаций там, где их нет.

Кто такой Евгений Щербань

В 90-х Щербань был одним из самых богатых украинцев. До перестройки работал на шахте, дослужился до должности заместителя директора по сбыту, а потом решил попробовать себя в бизнесе, открыл первое в регионе кафе, работавшее ночью, основал кооператив "Прогресс". Начинал с торговли продуктами питания, которые были в дефиците. Потом создал собственную компанию "Центр", которая продолжила торговать продуктами, но в больших масштабах.

Вскоре Щербань создал банк "Капитал" и объединился с компанией "Атон". Последней владел Игорь Маркулов, бизнесмен и политиком, у которого были неплохие отношения с тогдашним премьером Леонидом Кучмой. Дела компании пошли в гору, она сосредоточилась на сделках в металлургии, занималась продажами металла за границу.

В 1994 году Щербань стал народным депутатом. В Верховной Раде организовал фракцию "Социально-рыночный выбор", куда вошли три десятка депутатов. Это был расцвет его бизнес-империи, куда входило более 300 компаний, а оборот составлял сотни миллионов долларов.

Бизнесмен жил на широкую ногу и не скрывал этого. На свое пятидесятилетия он арендовал здание оперного театра в Донецке и пригласил звезд российской эстрады.

В 1995 году после того, как Россия взвинтила цены на газ, а заправлять поставками газа для металлургических предприятий в Донецкой области собралась компания ЕЭСУ, которой руководила Юлия Тимошенко, Евгений Щербань и другие донецкие бизнесмены решил создать своего газового трейдера, чтоб не зависеть от днепропетровцев. Так появился "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).

В мае 1996 года был убил один из основателей ИСД Александр Момот. В офис зачастили с проверками сотрудники правоохранительных органов и налоговой. Затем был снят со своего поста однофамилец и соратник Евгения Щербаня губернатор Донецкой области Владимир Щербань. А вскоре от рук киллеров погиб и сам бизнесмен.

Убийство в аэропорту

Евгения Щербаня убили 3 ноября 1996 года прямо в донецком аэропорту. Он возвращался из Москвы, куда летал на юбилей Иосифа Кобзона.

В гостях у Кобзона за день до убийства. Фото из книги "Евгений Щербань: "Выбираю Свободу!"

Когда бизнесмен вышел из собственного самолета Як-40, по нему открыли стрельбу двое неизвестных. Один выстрелили Щербаню в затылок, второй дал автоматную очередь по пострадавшим. В результате, кроме Щербаня погибла его жена, авиатехник и бортинженер.

Архивное фото с места убийства

Стрелявшие прыгнули в машину и скрылись. Позже сожженное авто нашли на окраине города.

Как расследовали дело

Следствие выяснило, что в подготовке убийства участвовали не меньше десяти человек, которые фигурировали в СМИ, как банда Кушнира. Евгений Кушнир - глава ОПГ в Донецке. Занимался вымогательствами, организовывал заказные убийства.

Исполнителями распланированного убийства оказались Вадим Болотских и Геннадий Зангелиди. Они проникли на территорию аэропорта на автомобиле, используя фальшивые документы. При себе у них была летная и милицейская форма. Во время перестрелки Зангелиди задел Болотских, и тому пришлось делать подпольную операцию.

Болотских удалось арестовать и экстрадировать в Украину только в 2000 году. Зангелиди и Кушнир к тому времени были мертвы. Труп Зангелиди с двумя пулями нашли под Киевом. Кушнир умер в 1998 году в СИЗО Донецка при загадочных обстоятельствах. Официальная причина - сердечный приступ. К нему привела аллергическая реакция на введенный лечебный препарат.

За убийство Евгения Щербаня исполнитель Вадим Болотских в 2003 году получил пожизненный срок.

Что касается организаторов, то дело не раскрыто до сих пор. Среди возможных заказчиков называли и Леонида Кучму, и Юлию Тимошенко, и Виктора Януковича, и Рината Ахметова.

Прокуратура обвиняла в организации убийства Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко, который тогда был премьер-министром. Мотив – борьба за доступ к газовому рынку Донбасса.

В 2011 году заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что есть свидетель в США, который заявил, что убийство Щербаня заказал Лазаренко, а оплатила Тимошенко.

Позже генпрокурор Виктор Пшонка сказал, что за убийство Щербаня Лазаренко заплатил $500 тысяч, а Тимошенко $2,3 млн. По словам Пшонки, Евгений Щербань мешал тогдашнему премьеру Павлу Лазаренко и Юлии Тимошенко перекроить газовый рынок Украины в интересах корпорации ЕЭСУ.

В январе 2013 года Юлии Тимошенко, отбывающей тогда тюремное заключение по делу о газовых соглашениях с Россией, официально предъявили обвинение в организации убийства Щербаня.

Сама Тимошенко назвала обвинения откровенной ложью и политическими преследованиями.