Правительство России в лице главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова призывает украинскую сторону перестать срывать реализацию Минских договоренностей.



Об этом он сообщил в ходе своего видеообращения к участникам Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в четверг, 3 декабря, пишет информационное агентство ТАСС.



"Рассчитываем, что Киев, наконец, перестанет саботировать реализацию Минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования", - заявил Лавров.



Так, по словам главы российской дипломатии, в Москве надеются, что Киев также не станет уклоняться от выполнения решений парижского саммита в нормандском формате, от прямого диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.



Ранее "Страна" сообщала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в потакании невыполнения украинской стороной Минских соглашений. Также он раскритиковал план, предложенный украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.



Также напомним, что по словам представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, предложенные Украиной действия на Донбассе противоречат Минским соглашениям. Он отметил, что позиция Украины "может привести к очередному кризису в переговорах".