Кабмин определил правила работы детсадов, школ и ВУЗов во время нового карантина
Детские сады и начальные классы в школах могут продолжить работу в обычном режиме в условиях карантинных ограничений "оранжевой" зоны, действующих на территории всей страны.
Об этом в четверг, 3 декабря, в ходе брифинга рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, ссылаясь на решение Кабинета министров.
"На сегодня по всей стране установлен "оранжевый" уровень опасности и карантинных ограничений. Детские сады и начальные классы работают в обычном режиме с соблюдением норм карантинного режима", - сказал чиновник.
По словам министра, единственным требованием для остальных учреждений образования является то, что "ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек в аудитории".
Видео: YouTube/ МОН
Напомним, вчера украинское правительство решило не продлевать действовавший в Украине с 14 ноября карантин выходного дня.
Теперь и по выходным и по будням в Украине будут действовать правила "оранжевой зоны". Подробнее о них читайте в нашем материале.