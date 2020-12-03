Детские сады и начальные классы в школах могут продолжить работу в обычном режиме в условиях карантинных ограничений "оранжевой" зоны, действующих на территории всей страны.

Об этом в четверг, 3 декабря, в ходе брифинга рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, ссылаясь на решение Кабинета министров.

"На сегодня по всей стране установлен "оранжевый" уровень опасности и карантинных ограничений. Детские сады и начальные классы работают в обычном режиме с соблюдением норм карантинного режима", - сказал чиновник.

По словам министра, единственным требованием для остальных учреждений образования является то, что "ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек в аудитории".

Видео: YouTube/ МОН

Напомним, вчера украинское правительство решило не продлевать действовавший в Украине с 14 ноября карантин выходного дня.

Теперь и по выходным и по будням в Украине будут действовать правила "оранжевой зоны". Подробнее о них читайте в нашем материале.