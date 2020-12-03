Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл специальный комплекс для утилизации наркотических и других запрещенных контрабандных веществ. В комплексе расположены три печи, в одной из которых президент лично сжигал наркотики.

Об этом пишет "Туркменистан Сегодня".

Так, комплекс находится в ста километрах от Ашхабада, столицы Туркмении. Он предназначен для сжигания контрабандных веществ, на объекте установлены три специальные современные печи. На открытие приехал сам президент страны и поучаствовал в уничтожении наркотиков, всего в течение мероприятия было уничтожено 122,5 кг запрещенных веществ.

"Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отправил несколько пакетов контрабандного товара в раскалённое жерло печи, построенной согласно международным нормам и гарантирующей полное уничтожение наркотических средств. Собравшиеся, следуя примеру лидера нации, приняли участие в акции сжигания наркотиков и психотропных веществ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Новогоднюю ночь Гурбангулы Бердымухамедов выступил перед публикой в качестве диджея. Композиции ему помогали представлять профессиональные певцы.

Также президент Туркмении выступал в цирке. Он проскакал несколько кругов на коне по арене.