Средняя стоимость одного километра среднего ремонта дорог в 2020 году выросла до 11,193 миллионов гривен, что на 91,6% больше прошлогоднего показателя.

Об этом гласят данные публичного модуля аналитики Prozorro, сообщил исполнительный директор инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святослав Абрамов в ходе онлайн-брифинга в четверг, 3 декабря.

Так, согласно обнародованной информации, средняя стоимость 1 км нового строительства в 2020 году составила 90,216 млн грн (-14,3%), реконструкции - 36,061 млн грн (-44,7%), капитального ремонта - 25,184 млн грн (+4%).

При этом в CoST Ukraine добавили, что стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась:

стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тысяч гривен;

цена эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн;

эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн;

щебеночно-песчаной смеси С5 - выросла на 6% и составила 584 грн;

щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн;

асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн;

а цена щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси не изменилась и составила 3,4 тыс. грн.

"Важно понимать, что применение среднего текущего ремонта - это была вынужденная мера. Внедряется она с 2012 года. Его внедряют, поскольку это самый простой способ реализовать проект в рамках строительного сезона. Трудно сказать, насколько это эффективно сейчас. Реальный результат увидим через несколько лет", - рассказал Абрамов.

В то же время глава команды поддержки реформ при государственном агентстве автомобильных дорог Украины "Укравтодоре" Александра Азархина заявила, что работы по ремонту дорог выполняются качественно.

"Если говорить о стоимости текущего среднего ремонта, работы выполнены не просто так - срезали асфальт и сверху что-то накатали, а действительно усилили основу, обустроили освещение, барьерное ограждение. И это все есть. Конечно, с открытыми данными нужно еще работать, это есть в Prozorro, их нужно анализировать, и мы дальше будем искать пути, чтобы это все автоматизировать. Но работы оплачены не просто так", - сказала она.

Ранее мы писали, что "Укравтодор" собирается потратить на ремонт дорог 10% бюджета Украины.

Также рассказывали, Украина за год поднялась на 20 строчек в рейтинге качества дорог, но в топ-100 не вошла.