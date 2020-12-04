В Украине за последние дни начала улучшаться официальная статистика по коронавирусу. По крайней мере, уже пятый день антирекордов нет. И выше 15 тысяч случаев суточный прирост поднялся только сегодня.

Одновременно власти начали говорить, что причина - в сработавшем карантине выходного дня.

Но тогда не совсем понятно, почему же тогда его не продлили после 30 ноября. А вместо этого заговорили о полном локдауне, который хотят ввести где-то с Нового года.

Улучшается ли ситуация на самом деле - разбиралась "Страна".

Что говорят власти

Глава Минздрава Максим Степанов изначально заявлял, что желаемого эффекта от внедрения карантина выходного дня в стране не добились. А поэтому и продлевать его не будут.

"Не думаю, что мы будем делать такое предложение", - заявил он 30 ноября в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о возможном продлении ограничений на выходных.

Он также отметил, что украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как было прописано: "...хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдался карантин выходного дня... Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как мы прописывали".

Однако уже сегодня в ходе брифинга Степанов свое мнение изменил. Он отметил, что карантин выходного дня все-таки позволил снизить количество заболевших в Украине и посетовал на тех, кто в эффект не верил.

"Особенно умиляли такие разговоры от людей, которые не то, что к эпидемиологии, но и к основам медицины не имеют никакого отношения", - раздраженно сказал министр.

Он добавил, что главной целью карантина выходного дня было сбить "ураганное распространение коронавируса". "Конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. Мы сможем тогда сравнить статистику. Но сейчас, предварительно, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню - мы уже видим уменьшение не только динамики роста, но и количества заболевших", - заявил глава МОЗ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также счел частичный локдаун эффективным.

"Мы получили позитивный эффект на конец карантина выходного дня, 30 ноября. За предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано", - отметил Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря.

А вот глава Госпотребслужбы Олег Рубан заявил, что никакого эффекта от карантина выходного дня не было.

"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", - предположил он.

То есть, как видим, власть заявляет противоположные вещи по эффективности уикенд-локдауна. Подчас противореча самой себе. Разберемся, что эти меры принесли на основании статистики.

На 15 тысяч тестов меньше

Как видим, по официальным данным действительно заметен некоторый спад. Он начался с 29 ноября. То есть с последнего воскресенья карантина выходного дня.

Если суббота показала антирекорд - выше 16 тысяч заражений, то дальше цифры колебались в районе 9-15 тысяч случаев.

Дата Новых случаев Госпитализировано Смертей ПЦР-тестов 4 декабря 15 131 1776 235 48 028 (31,5%) 3 декабря 14 496 1 739 243 47 172 (30,7%) 2 декабря 13 141 1 447 169 44 445 (29,5%) 1 декабря 12 498 1 470 221 33 817 (36,9%) 30 ноября 9 946 1 161 114 26 290 (37,8%) 29 ноября 12 978 1 561 120 39 233 (33%) 28 ноября 16 294 1 639 184 43 458 (37,4%) 27 ноября 16 218 2 069 192 46 005 (35,2%) 26 ноября 15 331 1 955 225 49 323 (31%) 25 ноября 13 882 1 818 229 45 438 (30,5%) 24 ноября 12 287 1 403 188 35 425 (34,6%)

Но связано ли улучшение с карантином?

Из таблицы, указанной выше, заметно, что три дня - с 29 ноября по 1 декабря - тестов было менее 40 тысяч в сутки. Именно в эти дни фиксировалось от 9 до 12 тысяч заболевших. Это показатели начала предыдущего месяца.

Но когда в последние три дня тесты нарастили до 44-48 000, заболеваемость перешла за планку 13-15 тысяч случаев.

Интересно, что до карантина выходного дня количество тестов практически не падало ниже 40 тысяч. В десять дней до начала уикенд-локдауна это произошло только один раз - 9 ноября. А дважды тестов сделали вообще больше 50-ти тысяч.

Дата Новых случаев Госпитализировано Смертей ПЦР-тестов 13 ноября 11 787 1 587 172 46 813 (25,1%) 12 ноября 11 057 1 509 198 46 933 (23,5%) 11 ноября 10 611 1 453 191 43 908 (24,1%) 10 ноября 10 179 1 252 191 42 966 (23,6%) 9 ноября 8 687 1 100 115 34 393 (25,2%) 8 ноября 9 397 1 157 138 41 466 (22,6%) 7 ноября 10 746 1 470 187 51 258 (20,9%) 6 ноября 9 721 1 517 201 50 506 (19,2%) 5 ноября 9 850 1 269 193 46 856 (21%) 4 ноября 9 524 1 514 199 42 278 (22,5%)

То есть можно зафиксировать, что после карантина выходного дня власти уменьшили число тестов. За пять дней после окончания уикенд-локдауна было сделано 199 752 ПЦР-исследования. А за тот же период накануне карантина - 215 013. То есть тестирование уменьшили примерно на 15 тысяч.

Соответственно "упала" и заболеваемость. На чем, видимо, и основаны оптимистические заявления Минздрава и Кабмина, которые прозвучали на этой неделе.

При этом заметно, что после карантина выходного дня соотношение тесты-заболевшие на самом деле ухудшилось. Если до частичного локдауна оно колебалось на уровне 22-25%, то после него подскочило до 30-35% (для сравнения брались дни со средним числом тестов 40 тысяч и выше).

Также после карантина выходного дня выросло число госпитализаций, количество смертей дважды переступало планку в две сотни человек.

Что и объясняет, почему отменив карантин выходного дня, власти начали зондировать вопрос уже полного локдауна.

А как в мире?

При этом интересно, что в мире уровень заболеваемости уже пошел на спад. ВОЗ на днях заявила, что за последние семь дней количество заражений снизилось на 10%.

Наличие "плато" и остановку роста заболевших фиксируют также в России и Германии.

Для Европы, видимо, сработал локдаун, который начали вводить повсеместно. Украина же намеревается вводить его только через месяц. Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 4 декабря, анонсировал, что его ведомство будет просить ужесточить карантин с первых чисел января.

"С точки зрения эпидемиологии и медицины, мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца года", - заявил глава МОЗ. "Потому что идет стабильный прирост новых случаев без резких скачков"

Отметим, что указанные выше цифры показывают обратное - рост заболевших идет прямо сейчас. И очевидно, что решение не вводить локдаун до праздников - скорее политэкономическое, и с медициной ничего общего не имеет.

То есть у нас заболеваемость, вопреки мировым тенденциям, будет лишь расти. И на некоторое улучшение ситуации можно будет рассчитывать лишь во второй половине зимы.